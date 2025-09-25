Reconocimiento al Aula Nómada del instituto Agra de Leborís

La directora general de Formación Profesional, Eugenia Pérez, visitó este miércoles el Instituto Agra de Leborís de A Laracha para conocer su aula nómada, una propuesta experimental que se pone este curso en marcha en este centro y en el Instituto Plurilingüe de Ames para el ciclo de FP Básica de Peiteado y Estética.

La representante de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidades y FP se acercó hasta el centro larachés para visitar esta nueva iniciativa del Gobierno gallego e intercambiar opiniones al respeto con los 18 alumnos que estrenan este módulo totalmente equipado para recibir formación en peinado.

«Son una novedad y un programa pionero de la Formación Profesional gallega que da nuevas oportunidades a los estudiantes en todo el territorio», señaló Eugenia Pérez.

Estas aulas están configuradas para permanecer en un centro durante una o dos promociones o bien cubrir necesidades puntuales de los centros educativos. Esta experiencia piloto arranca por primera vez este año con estas dos instalaciones, convirtiéndose también en un ejemplo de sistema circular, ya que fue diseñado por profesorado y alumnado de Formación Profesional del Centro Integrado de FP As Mercedes de Lugo.