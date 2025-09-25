Rioboo acusa de «sabotaje al desarrollo de la Cros» al PP

El Gobierno local de Culleredo, del PSOE, acusa al PP de «culminar su escandalosa operación de sabotaje al desarrollo de la Cros ya que el proyecto de centro de economía circular de la Fundación Cetim llegará a un municipio donde gobierna su formación, Arteixo». «La líder del PP de Culleredo, Izaskun García Gorostizu, torpedeó desde el principio la iniciativa para impedir que se llevase a cabo en las antiguas naves, esgrimiendo una argumentación que ahora se constata que se trataba de una mera excusa electoralista», critica el Ejecutivo municipal cullerdense, que gobierna en minoría y no logró sacar adelante la cesión propuesta.

«La fórmula de la cesión demanial de terrenos no era válida para el PP de Culleredo, pero en cambio sí que es válida en Arteixo. La realidad deja en evidencia a Gorostizu como la responsable del boicot a la oportunidad única para La Cros», afea el Gobierno y apostilla: «Aquí quien pierde no es el alcalde, quien pierde es Culleredo, y pierde mucho».

El PP replica que «el traslado del Cetim a Morás es consecuencia directa de la falta de transparencia y de garantías del proyecto para la Cros negociado con el Cetim por el alcalde de Culleredo, José Ramón Rioboo que planteaba una cesión a coste cero que el PP siempre rechazó». Defiende que impedido «la privatización gratuita de la Cros que pretendía Rioboo».