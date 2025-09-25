Sada proyecta mejoras en la piscina y ampliar las actividades

El Gobierno local de Sada elevará hoy a pleno un suplemento de crédito de 615.000 euros que reserva fondos para mejoras en las instalaciones y actividades deportivas. El proyecto contable consigna 172.000 euros para diversas actuaciones en este campo, incluidas mejoras en la piscina municipal.

El Ejecutivo municipal de Sadamaioría detalla que el suplemento reserva fondos para «actuaciones clave», como la renovación de la bomba de depuración y de agua caliente, «imprescindibles para el correcto funcionamiento de la instalación». Avanza que el patio exterior, en proceso de reparación, se convertirá en un «nuevo espacio deportivo al aire libre», en el que se «instalarán estructuras de tipo crossfit, elementos de trabajo funcional y material complementario».

El suplemento incluye también partidas para ampliar el programa de actividades. El Ejecutivo avanza su intención de duplicar los grupos de pilates para dar respuesta a la demanda e incorporar clases de step o fitball, además de adquirir nuevo material de natación.

«Esta modificación de crédito es una apuesta firme por el deporte y por la mejora de los servicios municipales», defiende Sadamaioría, que gobierna en minoría, por lo que el voto del resto de fuerzas resultará clave para que prospere su propuesta.