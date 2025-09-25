Unanimidad en Cambre para pedir a la Diputación rescatar los fondos del POS

La Corporación municipal de Cambre ha aprobado por unanimidad una moción de UxC para pedir a la Diputación que «articule herramientas» para que el municipio pueda recuperar en la próxima convocatoria del POS los fondos que le correspondía en el actual, que no recibirá porque la propuesta del Gobierno local se rechazó en pleno con el voto en contra de UxC. Los demás grupos afearon a los de María Pan que tumbaran la propuesta, pero aceptaron intentar pedir a la institución provincial que rescate el importe, de 245.000 euros, en la próxima convocatoria, como, apuntó Pan, se hizo en Sada.

La iniciativa salió adelante tras prosperar una enmienda que planteó el BNG. Consiste en incluir en el texto que Cambre se quedó sin el plan este año porque UxC votó en contra —«puestos a que tengan información de lo que pasa en Cambre, que la tengan completa», defendió Dani Carballada— y en eliminar el segundo punto que planteaba UxC, que abogaba por que la partida se dedicase al parque Fernando Buesa, pendiente desde hace años y que ahora necesita una actualización de precios. «Estaría bueno que ahora en 10 minutos diga UxC la actuación que tiene que ir en el plan», defendió el portavoz de la formación nacionalista.

La oposición recordó sus discrepancias con el proyecto planteado por el Gobierno local, para trasladar el archivo, pero afeó que se perdiera el plan cuando podía haberse cambiado la obra.

Los grupos se pusieron también de acuerdo para apoyar la reclamación de familias de alumnos del instituto Afonso X O Sabio, avalada por asociaciones de O Temple y A Barcala y trasladada como moción por el PSOE, de que la Xunta modifique una línea de bus interurbano para dar servicio a estudiantes del centro de etapas no obligatorias. También aprobaron por unanimidad una moción del grupo socialista para reclamar a la Xunta que refuerce la atención de profesorado especialista de Pedagoxía Terapéutica (PT) y de Audición e Linguaxe (AL), además de cubrir la baja de la cuidadora, en el colegio Torrente Ballester. En reacción al apoyo manifestado por el grupo del Gobierno local, el PP, el BNG celebró que «haya díscolos» que «le pongan las pilas» al Gobierno gallego.

El PP y los demás grupos —menos el BNG, por rechazar la solución de dos estados— se sumaron a una moción del PSOE para «respaldar la posición del Gobierno de España en defensa de la paz» y «condenar el genocidio y la ocupación ilegal» en Gaza.