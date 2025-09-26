La ampliación de la depuradora de Sada dará servicio a más de 30.000 habitantes

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acompañado por la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, y el alcalde de Sada, Benito Portela, visitó este jueves las obras de ampliación de la depuradora, que cuentan con una inversión de 12,6 millones.

Los trabajos empezaron en junio y finalizarán en un plazo de 33 meses. Rueda destacó que esta actuación permitirá ampliar la capacidad de tratamiento de esta planta, que lleva 20 años en funcionamiento, para atender a una población de más de 30.000 habitantes en el horizonte de 2044.

El presidente autonómico llamó la atención sobre la importancia de la obra para mejorar el tratamiento, «dar calidad de vida» a un municipio con «un enorme potencial turístico» y «evitar los efectos indeseados en períodos de lluvia intensa».

Rueda agradeció al Concello de Sada y a Augas de Galicia su colaboración y puso esta actuación como ejemplo de «cooperación institucional», ya que la Xunta asume el financiamiento y la ejecución y el Concello se encargará del mantenimiento y conservación de la infraestructura una vez finalizados los trabajos.