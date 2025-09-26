Arteixo ofrecerá un taller sobre la elaboración de carbón activado
Arteixo
Arteixo organiza un ciclo formativo de nutrición del suelo, con talleres prácticos de cuatro horas. La primera cita tendrá lugar el 4 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, en el parque municipal de Monticaño. Hay disponibles 15 plazas por orden de inscripción, y se priorizarán a personas empadronadas en Arteixo y clientes de Sumarte. La actividad tiene un coste de 25 euros, y de 15 para empadronados.
