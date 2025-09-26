Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo ofrecerá un taller sobre la elaboración de carbón activado

RAC

Arteixo

Arteixo organiza un ciclo formativo de nutrición del suelo, con talleres prácticos de cuatro horas. La primera cita tendrá lugar el 4 de octubre, de 10.00 a 14.00 horas, en el parque municipal de Monticaño. Hay disponibles 15 plazas por orden de inscripción, y se priorizarán a personas empadronadas en Arteixo y clientes de Sumarte. La actividad tiene un coste de 25 euros, y de 15 para empadronados.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents