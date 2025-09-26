Cae un punto de venta de drogas con cuatro detenidos en A Coruña, Culleredo y Arteixo.

La Guardia Civil de Arteixo ha llevado a cabo una operación contra el tráfico de drogas en el área metropolitana de A Coruña, que ha culminado con el desmantelamiento de un "importante punto de venta de drogas" en la provincia de A Coruña y con cuatro personas detenidas en A Coruña, Culleredo y Arteixo, así como la incautación de una cantidad significativa de sustancias estupefacientes.

La investigación se inició en febrero de 2025 en Meicende (Arteixo), a raíz de la detención de un individuo que se dedicaba a la venta activa de drogas en la zona. Esta detención inicial, fruto del esfuerzo de la Guardia Civil de Arteixo por erradicar el consumo y tráfico de estupefacientes en el municipio, fue clave para desentrañar una red más compleja, según informa la Guardia Civil.

A partir de la información obtenida, los agentes lograron identificar y localizar a la persona que suministraba la droga al detenido en Meicende. Se trataba de un individuo vecino de Culleredo, desde donde centralizaba su actividad ilícita.

Las investigaciones posteriores permitieron descubrir a la principal proveedora de este traficante, una mujer residente en la ciudad de A Coruña.

Como parte de los operativos, se realizaron registros en una vivienda y un bajo en A Coruña, así como en otra vivienda en Culleredo. Durante estos registros, la Guardia Civil incautó 1.332 gramos de cocaína, 507 gramos de MDMA, 210 pastillas de éxtasis, 6.630 euros en efectivo, dos vehículos y varios teléfonos móviles.

Como resultado de los hechos, tres de los cuatro detenidos han ingresado en prisión.

La Guardia Civil subraya su compromiso con la seguridad ciudadana y la lucha continua contra el tráfico de drogas.

Recientemente la Policía Nacional también detuvo a seis personas de una organización con base en Arteixo dedicada al tráfico de cocaína.