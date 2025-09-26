El Concello de Oleiros alerta de llamadas fraudulentas
Oleiros
El Concello de Oleiros alertó este miércoles de unas llamadas fraudulentas a personas mayores del municipio. En ellas se suplanta la identidad del personal de Servicios Sociales y se hacen preguntas para saber si la persona vive o no sola. El Concello recomienda comprobar su veracidad llamando al teléfono de atención vecinal 981 610 000.
