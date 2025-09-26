Toda la Corporación carralesa vota pedir a la Xunta refuerzo de profesores especialistas
La Corporación municipal de Carral aprobó este jueves por unanimidad una moción para reclamar a la Xunta que incremente las horas de atención de profesorado especialista y mantenga el cuidador en el colegio Vicente Otero Valcárcel. La iniciativa salió adelante con el voto favorable unánime de todos los grupos.
El alcalde, el popular José Luis Fernández Mouriño, convocó un pleno extraordinario con esta demanda como único punto del orden del día tras varias protestas de familias de alumnos del centro, impulsadas por la Asociación de Nais e Pais (ANPA) Ana Lastra. La entidad reunió también firmas, que cifró en más de más de 1.600.
La moción insta al Gobierno gallego a «dotar de manera inmediata» a los centros educativos carraleses del personal especialista necesario, en especial, al Vicente Otero Valcárcel. El alcalde prometió que no escatimará esfuerzos para cubrir al cuidador si la Xunta no garantiza la atención.
