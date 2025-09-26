Finalizada la obra de renovación de la calle Imprenta Villuendas
Betanzos
El Concello de Betanzos ha finalizado las obras de urbanización de la calle Imprenta Villuendas, en las que invirtió más de 80.000 euros. Los trabajos permitieron mejorar su movilidad peatonal e incluyó el cambio de pavimento por uno con adoquines de hormigón.
La actuación incluyó también la renovación de la red de aguas pluviales con nuevas arquetas «que garantizan un correcto drenaje de las nuevas zonas verdes y mixtas» y la plantación de abedules.
Los trabajos se completaron con un nuevo mobiliario (bolardos, papeleras, bancos y alcorques) y un sistema de alumbrado público.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Absuelto el alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, por el derribo de Casa Carnicero
- Encuentran el cuerpo sin vida del hombre de 73 años desaparecido en Sada desde el viernes
- Oleiros pide 400.000 euros para instalar gradas en el multiusos
- Nuevo proyecto turístico en Arteixo: seis cabañas de bosque en Insua
- El Concello da luz verde a la delimitación definitiva de la urbanización de A Penouqueira
- Las rutas en catamarán de la Reserva salen a la costa de Sada, Lorbé y Miño
- El Superior anula la sanción al jefe de Obras de Culleredo por empujar a un asesor del alcalde