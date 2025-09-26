Finalizada la obra de renovación de la calle Imprenta Villuendas

El Concello de Betanzos ha finalizado las obras de urbanización de la calle Imprenta Villuendas, en las que invirtió más de 80.000 euros. Los trabajos permitieron mejorar su movilidad peatonal e incluyó el cambio de pavimento por uno con adoquines de hormigón.

La actuación incluyó también la renovación de la red de aguas pluviales con nuevas arquetas «que garantizan un correcto drenaje de las nuevas zonas verdes y mixtas» y la plantación de abedules.

Los trabajos se completaron con un nuevo mobiliario (bolardos, papeleras, bancos y alcorques) y un sistema de alumbrado público.