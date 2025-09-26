A Laracha aprueba por unanimidad la renovación del Comité de Hermanamiento con Les Sables d’Olonne

El Concello de A Laracha aprobó por unanimidad en el pleno de este jueves la renovación de los miembros del Comité de Hermanamiento con el municipio francés de Les Sables d´Olonne, que incorpora entidades como el Club Ciclista Laracha, la Asociación Deportiva Downhill Laracha y el club Laracha en Dúas Rodas. Seguirán formando parte de él dos concejales del grupo de Gobierno, un concejal de cada grupo de la oposición, los directores de los cuatro centros de enseñanza y los presidentes de las asociaciones culturales Santa María de Torás, Queiruga de Paiosaco y Arume de Caión, Club Amigos del Judo, Club Patín Conxuro, Club de Salvamento Acuático Laracha, Club Baloncesto Laracha, Unión Deportiva Paiosaco, Club Xuventude Laracha y Club del Mar de Caión.

El alcalde, José Manuel López, valoró la renovación de este comité asegurando que «de lo que se trata es de que sea lo más plural y representativo posible».

También aprobaron la Cuenta General del año 2024 con la abstención del BNG y el voto en contra del PSOE. Y salió adelante por unanimidad una moción en la que se condenan los ataques a los partidos políticos y a sus sedes, los dirigidos contra profesionales de los medios de comunicación, ONG, sindicatos, plataformas ciudadanas y contra cualquier ciudadana que participe nos debates públicos y en la que se conmina a las formaciones políticas a no usar mensajes que promuevan el odio, presentada por el PSOE.

El PP por otra parte tumbó otras dos mociones del grupo socialista . Una de ellas centrada en la construcción de aceras en las inmediaciones del campo de fútbol de A Laracha, de la casa de la cultura y del colegio Ramón Otero Pedrayo, y otra en la que los socialistas demandaban un reconocimiento específico en las listas de espera para personas con algún grado de discapacidad.