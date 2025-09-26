Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Todo listo para la Romería Popular de San Cosme en Maianca

RAC

Oleiros

Oleiros se prepara para su última fiesta del verano. Este viernes y sábado, en el parque de Maianca, tendrá lugar la romería popular de San Cosme.

El viernes, a las 21.30 horas estará el Dj Eiroa para amenizar la velada. El día grande será el sábado, con la gran churrascada a las 14.30 horas y la orquesta Atenas por la noche.

