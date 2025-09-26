Todo listo para la Romería Popular de San Cosme en Maianca
Oleiros
Oleiros se prepara para su última fiesta del verano. Este viernes y sábado, en el parque de Maianca, tendrá lugar la romería popular de San Cosme.
El viernes, a las 21.30 horas estará el Dj Eiroa para amenizar la velada. El día grande será el sábado, con la gran churrascada a las 14.30 horas y la orquesta Atenas por la noche.
