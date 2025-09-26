Música con seis DJ de 20.00 a 3.00, esta noche en O Burgo Fest
Culleredo
La primera edición de O Burgo Fest llega hoy, viernes, a partir de las 20.00, en la explanada del paseo de O Burgo. La cita, en la colabora el Concello y que cuenta con entrada gratuita, ofrecerá las actuaciones de seis DJ: Kike Varela, Nyan Boe, DJ Sonic, D. Bermúdez, Toni Seijas y Marcos Magán. Reggaetón, música urbana, electrónica, trap o ritmos latinos sonarán hasta las 3.00.
