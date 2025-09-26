Oleiros aprueba solicitar 400.000 euros para instalar gradas en el multiusos

El Pleno de Oleiros ha acordado solicitar una subvención de 400.000 euros a la Diputación de A Coruña para instalar gradas retráctiles en el futuro multiusos de Bastiagueiro.

Con los votos a favor del PP y el grupo de gobierno, la petición salió adelante. El alcalde, Ángel García Seoane, indicó que esta subvención nominativa fue ofrecida por el presidente de la Diputación, Valentín González Formoso. «Tengo la seguridad que no me va a decepcionar», señaló el regidor.

A preguntas del grupo socialista sobre la otra ayuda de fondos europeos que se había pedido para amueblar el multiusos y su posible incompatibilidad, la teniente de alcalde, María José Varela, señaló que esta tenía como objetivo dotar al polideportivo de otros recursos. El Pleno también aprobó este jueves la cuenta del Concello del año 2024, además de una moción para instar a la Consellería de Sanidade a que pida a la Tesorería de la Seguridad Social la cesión del local de la cofradía de pescadores para aumentar el espacio del consultorio en la Casa del Mar de Mera. La corporación dio a bienvenida al nuevo edil de Alternativa dos Veciños, José Igor Pérez.