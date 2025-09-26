Voluntarios de Naturgy rehabilitan charcas en Carral
Voluntarios de Naturgy participaron en una jornada ambiental en Carral, junto al río Brexa, para rehabilitar las charcas utilizadas como lugar de cría de varias especies protegidas de anfibios. La iniciativa forma parte del Programa de Voluntariado Ambiental de Fundación Naturgy. El grupo, de empleados de Naturgy y sus familiares, acondicionó, guiado por especialistas, los microhábitats que servirán de refugio y punto de reproducción a anfibios y otros animales.
