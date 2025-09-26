La Xunta reparará la vía AC-542 de Abegondo a Presedo
Abegondo
El alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, avanzó este jueves que se ha llegado a un acuerdo con la Xunta por el que invertirá más de 600.000 euros en arreglar la carretera AC-542, que une Abegondo y Presedo, en dos anualidades.
La Xunta ha dado su visto bueno al proyecto para ejecutar el saneamiento en Crendes. Tiene los informes favorables y «queda pendiente solo la disposición de presupuesto por parte de la Xunta», afirmó Santiso sobre el proyecto, que «ronda el millón de euros» y cuyas intervenciones contrataría la Xunta.
