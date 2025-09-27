Alternativa denuncia que Bello «ejerce funciones de Gobierno» sin competencias

Alternativa dos Veciños de Carral denuncia la «usurpación de funciones del concejal tránsfuga», Francisco Bello. Asegura que el edil «está ejerciendo funciones de Gobierno sin tener competencias delegadas oficialmente por el alcalde» y exige el cese de estas prácticas, que denunció en pleno este jueves.

La formación, que gobernaba Carral hasta que una moción de censura del PP con el apoyo de dos concejales no adscritos le arrebató la vara de mando, sostiene que «esta actuación va en contra del artículo 73.3.3 de la Lei Reguladora das Bases de Réxime Local, que prohibe que los concejales no adscritos (tránsfugas) asuman responsabilidades ejecutivas o mejoras en su posición política».

Desde Alternativa defienden que no van permitir «que se desprecie la legalidad ni se normalice el transfuguismo para mantener mayorías políticas». El grupo asegura que ha denunciado «formalmente por escrito» la situación tanto a la Secretaría municipal, como a la Alcaldía, «solicitando, además, informes oficiales sobre esta irregularidad y exigiendo el cese de las posibles prácticas ilegales».

«Bello está, supuestamente, haciendo gestión directa con representantes de empresas para contratación y gestión de servicios, actuando como representante municipal». «Trasladan que emite órdenes a técnicos municipales y ocupa un despacho del Concello de forma continua».