Arteixo reforzará el tejido de sendas peatonales y aparcamientos

El gobierno municipal de Arteixo aprobó en el pleno del pasado mes de agosto un modificado de crédito que servirá para acometer nuevas inversiones como dos nuevas sendas peatonales en el polígono de Sabón y un nuevo aparcamiento en la calle Sinforiano López. El modificado tambén servirá para reforzar partidas presupuestarias de inversiones ya programadas como la primera fase de la humanización de la travesía de Arteixo (se acometerán obras en 1,8 km de los 3,3 km totales de la travesía), una inversión que asciende a un total de 3,9 millones de euros; la fase final del complejo Balneario (anteriormente se habían reformado y abierto la planta primera del edificio principal, los jardines y la antigua capilla), que supondrá la reforma de la primera y segunda planta del edificio principal (1,9 millones de inversión total) y la reforma de la Casa de Baños (2,9 millones de inversión total); también se reforzarán servicios como la recogida puerta a puerta en los comercios, empresas y hostelería del papel/cartón y el vidrio; y la realización de la cartografía para el nuevo plan urbanístico con una aportación de 100.000 euros a cada servicio.

El modificado también permitirá la construcción de dos nuevas sendas peatonales en las que también se añadirá carril-bici en el polígono de Sabón, una recorrerá la avenida da Praia (1,1 millones de euros de presupuesto) y otra en la avenida do Embalse (670.000 euros). Se plantean sendas naturales entre árboles para aproximarse lo más posible al embalse do Rexedoiro, acondicionando esos espacios como zona de ocio. Se cubrirán la mayor parte de las cunetas actuales existentes para evitar caídas y por seguridad. Para dichas pluviales se entierra un tubo en la zona de la actual cuneta y se colocan sumideros.

Con estas dos propuestas se pretende crear unas áreas más humanizadas y urbanas y potenciar la movilidad alternativa peatonal. El diseño y aumento de estos espacios peatonales se logra sin reducir el número de plazas de aparcamiento que se disponen en la actualidad, incluso ampliando el número de plazas de aparcamiento en la zona más próxima a la playa. En el acceso a la playa, se aumenta la plataforma para los vehículos y se mejora el acceso peatonal

Arteixo realiza obras de mejora en el centro social de Barrañán

El concello de Arteixo está finalizando unas obras de mejora en el centro social de Barrañán que consistieron en un aumento de la terraza exterior ya existente, también se colocó una pérgola para que se puedan realizar actividades en el exterior con protección solar y de lluvias. En las mismas obras también se realizó una mejora de los accesos en su parte norte y la construcción de muretes de contención adaptados a la topografía del terreno. Las obras tienen un coste cercano a los 88.000 euros.

Estas obras vienen a complementar las realizadas en el interior del centro social hace unos años. El centro utiliza el edificio de una antigua escuela de la parroquia, y con la reforma se consiguieron dos grandes salas polivalentes de unos cien metros cuadrados cada una y que sirven para la realización de actividades municipales y reuniones de los vecinos. La reforma actual ha sido consensuada con la asociación de vecinos de Barrañán con el objetivo de dotar al centro de mayores posibilidades en cuanto a la realización de actividades y la eliminación de barreras arquitectónicas. El edificio se encuentra situado en la zona de Outeiro cerca de la playa de Barrañán. Es una edificación en forma de L, distribuido en dos plantas. El edificio resultante de la reforma quedó dividido también en dos plantas, una planta sobre rasante y otra planta parcialmente enterrada. En total la superficie del edificio ronda los 280 metros cuadrados. Ahora verá ampliadas sus instalaciones exteriores con esta nueva obra.