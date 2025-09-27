Aval ambiental al plan para intentar legalizar un edificio

La Xunta ha dado luz verde ambiental a la modificación puntual número 2 del plan general de Sada. El cambio persigue, entre otros objetivos, la legalización de un edificio con orden de derribo de la avenida Sada e Contornos.

En concreto, el Concello pretende regularizar la altura, que rebasa en 24 centímetros la permitida. Con esta modificación, el Gobierno local pretende paliar además «problemas para segregar parcelas y vías de alta capacidad» y «mejorar las condiciones en planes de ordenación en el núcleo urbano».

La Consellería de Medio Ambiente da luz verde ambiental al cambio, aunque pone ciertas condiciones. Entre otras, que justifique la reducción de la parcela mínima de 800 a 400 metros cuadrados en los ámbitos remitidos a planes especiales de ordenación de núcleo rural. Considera preciso también que se justifique que las alteraciones de unas ordenanzas de edificación agrupada y vivienda unifamiliar no suponen un aumento de la capacidad residencial del PXOM.