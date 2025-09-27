El ‘BOE’ publica el BIC del Museo Carlos Maside
El Boletín Oficial del Estado publicó este viernes la declaración de Bien de Interés Cultural del Museo de Arte Contemporáneo Carlos Maside del grupo Sargadelos, ubicado en Sada, y de su colección de arte, compuesta por 1.447 obras. La publicación en el BOE pone fin a la vía administrativa. Las personas interesadas disponen de un mes para consultar el expediente y presentar si así lo consideran un recurso de reposición.
