Caión estrenará el domingo dos murales en el paseo marítimo

A Laracha

Caión estrenará dos murales en el paseo marítimo y en el Rueiro das Figueiras para reforzar su identidad marinera. La inauguración será este domingo a las 11.30 horas, y el acto estará protagonizado por sus dos creadoras. Junto a la Cofradía de Pescadores de ubicará Algario de Caión de Carola Sánchez, y en una fachada de una vivienda del Rueiro das Figueiras, As redeiras de Caión, de Ana Santiso.

