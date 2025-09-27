Caión estrenará el domingo dos murales en el paseo marítimo
A Laracha
Caión estrenará dos murales en el paseo marítimo y en el Rueiro das Figueiras para reforzar su identidad marinera. La inauguración será este domingo a las 11.30 horas, y el acto estará protagonizado por sus dos creadoras. Junto a la Cofradía de Pescadores de ubicará Algario de Caión de Carola Sánchez, y en una fachada de una vivienda del Rueiro das Figueiras, As redeiras de Caión, de Ana Santiso.
