Cambre abre el día 29 la inscripción en actividades socioculturales

El Concello de Cambre abre el próximo día 29 de este mes el plazo de inscripción para el programa de actividades socioculturales 2025-2026. La oferta consta de diversos talleres y cursos que se desarrollarán a partir del 20 de octubre hasta el 31 de mayo. Los interesados pueden anotarse hasta el 10 de octubre cubriendo un formulario oficial que deben entregar en los registros de la Casa del Concello, en las oficinas municipales de O Temple y A Barcala o, de forma telemática, a través de la web municipal.

Las actividades ofertadas en este programa son: refuerzo de memoria, manualidades, manejo de móvil y tablet, informática básica, pintura, sevillanas, cestería, patchwork y costura y confección. En el caso de que se registrasen más solicitudes que plazas hay disponibles, el Ayuntamiento avanza que se celebrará un sorteo público el día 15 de octubre a las 12.00 en las instalaciones del departamento municipal de Cultura. Las listas de admitidos se publicarán en la página web del Concello.