Cambre prevé retirar el tráfico pesado del centro por el ruido y la polución

El Concello de Cambre estudia eliminar el tráfico pesado del centro de la capital municipal. El Gobierno local asegura que realiza un estudio para desviar los camiones con semirremolque de la circulación del centro y buscarles una vía alternativa.

La iniciativa, explica el Ejecutivo cambrés, surge como respuesta a la «polución y contaminación acústica y ambiental» que registra el centro de Cambre, además de los atascos que produce el paso de vehículos pesados y la «aparición de socavones en la calzada por exceso de peso», señala. El Gobierno local afirma que esta propuesta se enmarca en «un proyecto de humanización del centro urbano».

El Ayuntamiento asegura que ha realizado trabajos como la limpieza del anfiteatro, la instalación de iluminación integral en la iglesia municipal y la limpieza y colocación de plantas en la rotonda. «Ahora, el siguiente paso es la gestión de las podas para embellecer y destacar nuestro concello», avanza la alcaldesa, Diana Piñeiro. «La dejadez que tuvo el centro de Cambre durante años con respecto a limpieza, pintura y movilidad es preocupante y es necesaria una actuación con la máxima urgencia».

El Gobierno local estudia los posibles cambios con la Policía Local, apunta. Asegura que trabaja en más proyecto para el centro, que «se irán efectuando a medida de ir cumpliendo los que ya están en marcha».

El Concello cambrés ya ejecutó alguna medida relativa a la movilidad y el tráfico en el entorno del casco urbano de la capital municipal. El pasado mes de junio, anunció que fijaría un nuevo sentido de circulación en la zona de Rocón para mejorar el tráfico. La medida pretende reducir atascos y garantizar un acceso más seguro al colegio Wenceslao Fernández Flórez.