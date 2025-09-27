Carral y Augas estudian colaborar para renovar la depuradora de O Quenllo
El alcalde de Carral, José Luis Fernández Mouriño, y el concejal Óscar Bodelo mantuvieron en la mañana de este viernes una reunión con el director general de Augas de Galicia, Roi Fernández, para abordar la posibilidad de que el organismo colabore en la renovación de la depuradora de O Quenllo. En el encuentro, se acordó que el Concello remitirá, «próximamente», un anteproyecto que el personal técnico de Augas de Galicia, ente dependiente de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, estudiará para evaluar posibles vías de colaboración, trasladó el Gobierno local de Carral tras el encuentro.
El primer edil agradece «la buena disposición mostrada por el director de Augas de Galicia, que se interesó por el tema desde el primer momento y se comprometió a estudiar y analizar la documentación que le para arreglar esta instalación», asegura el Ejecutivo.
Mouriño incide en que «la cooperación entre administraciones es esencial para seguir trabajando en la mejora de los servicios para la ciudadanía». El regidor lamenta «que otros partidos de la corporación no compartan este punto de vista, tal y como quedó demostrado en el pleno ordinario del jueves, cuando invité a la portavoz de Alternativa dos Veciños a asistir a la reunión con Augas de Galicia y dijo que preferiría ir con los de su grupo».
