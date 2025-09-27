El Concello afirma que Tragsa hará las obras del paseo entre Oleiros y Cambre

El Concello de Oleiros anunció este jueves que el Ministerio de Transición Ecológica ha adjudicado las obras para el litoral de la ría de O Burgo entre Oleiros y Cambre. El alcalde del municipio, Ángel García Seoane, afirmó que la empresa Tragsa será la encargada de realizar las actuaciones, cuyo presupuesto llega a los 1,8 millones de euros.

El proyecto del Estado incluye el relleno de dos embarcaderos tradicionales para el acceso a la ría, la construcción de una senda de un tramo de 454 metros, así como la continuación de carril bici, con tres metros de ancho, y el desbroce de las plantas de la zona. Además, las obras continuarán con la instalación del alumbrado, de papeleras y otro mobiliario urbano como paneles informativos en el camino.

Según el regidor oleirense, las actuaciones en este tramo del paseo comenzarán antes de final de año y tendrán un plazo de ejecución de nueve meses, por lo que estarían listas antes del verano. «Os grandes beneficiados serán los vecinos de Cambre , que tendrán la posibilidad de ir caminando a la zona de Santa Cristina», destacó García Seoane.

La segunda parte del proyecto, que engloba el borde litoral del parque O Paraíso, está todavía pendiente de adjudicación pero se prevé que los trabajos comiencen también antes de que acabe el año, según precisó el alcalde Oleiros. Este proyecto se centra en la demolición y reconstrucción de la parte superior de los muros que hay ahora en la zona.

García Seoane recordó que estas actuaciones eran una reivindicación importante del Concello de Oleiros. «Yo mismo me manifesté y corté el acceso a esa zona», recuerda el regidor.

Con estas obras el Estado comenzaría a ejecutar los 1,8 millones de euros de los cinco millones en total que el Delegado del Gobierno, entonces Pedro Blanco, había prometido a los ayuntamientos de Cambre, Culleredo y Oleiros para rematar las obras del dragado de la ría de O Burgo.