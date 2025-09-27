El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos

El Ayuntamiento de Arteixo ha iniciado un procedimiento de reposición de la legalidad urbanística contra la empresa Lista Granit S.A. por ejecutar sin autorización movimientos de tierra en el término municipal considerados de «gran magnitud» y por derribar parcialmente un muro de piedra en una parcela situada en Vilarrodís, en la parroquia de Oseiro, clasificada como suelo no urbanizable de protección forestal.

Las actuaciones fueron detectadas por la patrulla del Seprona de la Guardia Civil en marzo de este año, cuando se denunció la apertura de pistas y la alteración de la orografía natural del terreno en el lugar en el que se estaban efectuando las obras.

Posteriormente, los servicios técnicos municipales confirmaron las irregularidades y constataron que el proyecto técnico presentado por la empresa no recogía la totalidad de los trabajos ya ejecutados en el lugar.

Suspensión de las obras como medida cautelar

Fue entonces cuando la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Arteixo dictó la resolución que ordena la suspensión inmediata de las obras, como medida cautelar, advirtiendo que el incumplimiento de esta orden podrá conllevar el precinto de la actividad, multas coercitivas de entre 1.000 y 10.000 euros, o incluso la comunicación al Ministerio Fiscal por posibles responsabilidades penales.

Según la resolución municipal, si las actuaciones resultan legalizables, la empresa tendrá un plazo de tres meses para solicitar la licencia correspondiente. En caso contrario, el Ayuntamiento podrá ordenar la demolición de las obras y la reposición de los terrenos a su estado original, además de imponer sanciones económicas que pueden alcanzar los 60.000 euros.

En caso de que la infracción fuese considerada leve, la sanción iría desde los 300 hasta los 6.000 euros y, como mínimo, el 2% del valor de la obra, instalación o actuación realizada. Si la sanción es grave, la empresa podría pagar entre 6.001 y 60.000 euros, y al menos el 20% del valor de la actuación.

Las alegaciones presentadas por los propietarios de la compañía, con la que esta redacción intentó hablar ayer sin lograrlo, fueron desestimadas inicialmente después de que el Concello decidiese tomar medidas ante las supuestas irregularidades divisadas en el núcleo de Vilarrodís.