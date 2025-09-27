Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto de Pan de Millo en La Sociedad

El dúo Pan de Millo presenta hoy en La Sociedad Recreativa, Cultural y Deportiva de Sada Dois portos, su nuevo repertorio de fado y tango. El recital comenzará a las ocho de la tarde. El dúo Pan de Millo está formado por Carlos Liñares, guitarra y voz, y Robert Pier a la guitarra.

