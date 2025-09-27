Curtis cambia el plan general para facilitar la gestión del polígono
Curtis
El pleno de Curtis dio luz verde por unanimidad a una modificación puntual del plan general con la que pretende facilitar el desarrollo del polígono. El cambio ampara la integración de la subestación de Fenosa bajo la ordenanza de servicios; delimita una parcela para la estación de tratamiento de agua y actualiza las ordenanzas para adaptarlas a la legislación y las necesidades del tejido empresarial.
