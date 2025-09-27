Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La empresa betanceira Manufacturados del Caucho celebra su 65 aniversario

Acto conmemorativo por el 65 aniversario de Manufacturados del Caucho J. P. D.

Acto conmemorativo por el 65 aniversario de Manufacturados del Caucho J. P. D. / LOC

La empresa Manufacturados del Caucho J. P. D. celebró este viernes su 65 aniversario con un acto conmemorativo que reunió a clientes, colaboradores, representantes del sector naval y de la Armada Española y del Concello de Betanzos.

El Restaurante Pazo del Monte, en Ferrol, sirvió de escenario a un acto en el que se reconoció la "sólida trayectoria" de esta empresa desde su fundación y el papel estratégico que el sector naval de la comarca de Ferrol ha jugado en su desarrollo.

Su consejero delegado, Iván Pérez, apeló, entre otros trabajos, a la reparación de los portaviones Dédalo o Príncipe de Asturias como "símbolos del trabajo y compromiso de muchas personas".

El acto contó con la presencia de Jaime Perales en representación de la Armada Española y de la alcaldesa de Betanzos, María Barral, que dieron la enhorabuena a esta empresa familiar por su trayectoria.

La celebración incluyó también un reconocimiento a Fernando Fernández Pérez, jubilado de Pérez Torres Marítima, y finalizó con un almuerzo de confraternización.

TEMAS

Tracking Pixel Contents