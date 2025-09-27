La empresa betanceira Manufacturados del Caucho celebra su 65 aniversario
La empresa Manufacturados del Caucho J. P. D. celebró este viernes su 65 aniversario con un acto conmemorativo que reunió a clientes, colaboradores, representantes del sector naval y de la Armada Española y del Concello de Betanzos.
El Restaurante Pazo del Monte, en Ferrol, sirvió de escenario a un acto en el que se reconoció la "sólida trayectoria" de esta empresa desde su fundación y el papel estratégico que el sector naval de la comarca de Ferrol ha jugado en su desarrollo.
Su consejero delegado, Iván Pérez, apeló, entre otros trabajos, a la reparación de los portaviones Dédalo o Príncipe de Asturias como "símbolos del trabajo y compromiso de muchas personas".
El acto contó con la presencia de Jaime Perales en representación de la Armada Española y de la alcaldesa de Betanzos, María Barral, que dieron la enhorabuena a esta empresa familiar por su trayectoria.
La celebración incluyó también un reconocimiento a Fernando Fernández Pérez, jubilado de Pérez Torres Marítima, y finalizó con un almuerzo de confraternización.
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- Aena aislará gratis viviendas de Oleiros afectadas por el ruido del Aeropuerto de A Coruña
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- El Superior anula la sanción al jefe de Obras de Culleredo por empujar a un asesor del alcalde
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- El reto vecinal tras la República Senderista de Corbeiroa
- Cae un punto de venta de drogas con cuatro detenidos en A Coruña, Culleredo y Arteixo