La empresa betanceira Manufacturados del Caucho celebra su 65 aniversario

La empresa Manufacturados del Caucho J. P. D. celebró este viernes su 65 aniversario con un acto conmemorativo que reunió a clientes, colaboradores, representantes del sector naval y de la Armada Española y del Concello de Betanzos.

El Restaurante Pazo del Monte, en Ferrol, sirvió de escenario a un acto en el que se reconoció la "sólida trayectoria" de esta empresa desde su fundación y el papel estratégico que el sector naval de la comarca de Ferrol ha jugado en su desarrollo.

Su consejero delegado, Iván Pérez, apeló, entre otros trabajos, a la reparación de los portaviones Dédalo o Príncipe de Asturias como "símbolos del trabajo y compromiso de muchas personas".

El acto contó con la presencia de Jaime Perales en representación de la Armada Española y de la alcaldesa de Betanzos, María Barral, que dieron la enhorabuena a esta empresa familiar por su trayectoria.

La celebración incluyó también un reconocimiento a Fernando Fernández Pérez, jubilado de Pérez Torres Marítima, y finalizó con un almuerzo de confraternización.