El espectáculo de Pakolas y Laura Romero llega a Oleiros

El nuevo curso arranca también con nuevas actividades. El próximo 4 de octubre el grupo Pakolas y Laura Romero presentarán en el auditorio Gabriel García Márquez un espectáculo multidisciplinar para los más pequeños. El concierto será a las 18.30 horas y se enmarca dentro del programa de actividades municipal Un outono con Apego.

Bajo el título Ecoralia canta, conta e debuxa, la formación pondrá a los niños y familias a interactuar con la música de Pakolas. En directo los más pequeños también podrán disfrutar de los dibujos y colores en directo de la artista Laura Romero, creando así un espectáculo para todos los sentidos.

La actividad tiene una duración de 45 minutos y los interesados podrán anotarse en ella a partir del lunes, 29 de septiembre a las 10.00 horas en la web municipal. Tendrán preferencias las familias ya inscritas en Apego de Oleiros.

Este espectáculo musical es la segunda de las actividades dentro del ciclo. En la escuela municipal de alfarería el lunes comienzan con el taller infantil Doña pepita a Tartaruga impartido por Isabel Gómez, que busca enseñar valores como la creatividad, la paciencia, la sabiduría y la resiliencia.