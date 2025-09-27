La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito

La Audiencia Provincial ha dado carpetazo definitivo a la querella contra el alcalde de Sada, Benito Portela, el exconcejal de Urbanismo Francisco Montouto y el gestor de El Chiringuito por supuestas irregularidades en la concesión de este popular local hostelero a pie de playa.

La denuncia partió de la ya exconcejala socialista María Pardo, que acusó a los responsables públicos de prevaricación, cohecho y malversación por no haber procedido a la recuperación de las instalaciones y la licitación de la explotación de El Chiringuito, y por «consentir que el hijo del titular de la concesión extinta desde 2017 continuara explotando el negocio de hostelería sin exigirle ningún canon».

La Audiencia Provincial desestima ahora el recurso de apelación de María Pardo contra la sentencia del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Betanzos y confirma el archivo de la causa. Su fallo no admite recurso.

Los jueces rechazan las alegaciones de la exedil socialista y concluyen que no procede continuar la causa contra Portela y Montouto por supuesta prevaricación omisiva. «El alcalde realizó múltiples actuaciones encaminadas a gestionar esta recuperación de la zona de dominio público al extinguirse la concesión», argumentan los magistrados, que atribuyen la demora a la «complejidad» del caso y la existencia de informes contradictorios sobre el modo de proceder: «Existían dudas sobre a quién correspondía iniciar el procedimiento, pero no consta que se eludiese solventar la situación», concluyen los jueces, que ven probado que el exconcejal de Urbanismo también «participó en estas actuaciones para solucionar la situación».

La Audiencia tampoco aprecia indicios de malversación dado que las anualidades pendientes del canon fueron finalmente abonadas, por lo que «ningún perjuicio ha resultado para las arcas públicas». Los jueces rechazan además responsabilizar a Portela del retraso en el cobro porque «no corresponde al alcalde la gestión ordinaria de ingresos y pagos de tributos».

La Sala tampoco aprecia indicios de cohecho. «Si se ha alargado la explotación de El Chiringuito lo fue por las vicisitudes surgidas y la complejidad en resolver esa situación. En modo alguno puede deducirse que haya existido ningún tipo de dádiva o recompensa por parte del concesionario a los funcionarios para continuar con la actividad de explotación ni, por tanto, que ellos hayan recibido algún tipo de recompensa», concluye.

El fallo es firme y no admite recurso ordinario alguno. Los jueces escriben así la última línea de un caso que caldeó numerosos plenos en los últimos años.