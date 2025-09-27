Luz verde a un plan urbanístico para construir tres edificios
El proyecto recoge la creación de una plaza, aceras y aparcamiento
La Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Sostibilidade ha emitido el informe de impacto ambiental favorable del proyecto de urbanización de la Unidad de Actuación UA5, situada en Arteixo. Se trata de un proyecto de seis parcelas situadas en el centro de Arteixo en el que varios promotores tramitan la puesta en marcha de una urbanización residencia , consistente en tres bloques de edificios, constituidos por senderos peatonales, zonas verdes y un área de aparcamiento.
Ubicado en A Baiuca, el proyecto de urbanización estaría delimitado por los viales Camiño dos Cabalos en la zona norte, la céntrica Travesía de Arteixo en el sur y la Rúa Río Miño al este. Contempla además la creación de una plaza interior, aceras, zonas de aparcamiento y áreas ajardinadas, además de canalizaciones, conexiones a los servicios urbanos e instalación de mobiliario.
El ámbito de actuación del plan urbanístico abarca un total de 7.650 metros cuadrados. Los terrenos están clasificados como suelo urbano no consolidado, incluidos en el Plan Especial de Reforma Interior de la Unidad de Actuación 5, aprobado por el Concello de Arteixo en 2013.
