Casi un millón de euros para crear aceras en San Pedro de Nós

El Ayuntamiento de Oleiros ha comenzado la urbanización en las parroquias, con el objetivo de mejorar la seguridad vial. El Concello ha sacado a licitación las obras para la creación y continuación de aceras en la parroquia de San Pedro de Nós, en la calle de San Bartolomé de las Casas, con un presupuesto de 992.601 euros con impuestos incluidos.

En la memoria que acompaña el proyecto el Concello explica que, en la actualidad, «la calle se encuentra en un deficiente estado en cuanto a la continuidad de las aceras, ya que estas no existen en buena parte de la calle, estando los márgenes ocupados por vehículos aparcados». El Concello detalla que la zona tiene un importante tráfico de coches «que circulan a gran velocidad» por lo que es necesario mejorar la seguridad viaria de los peatones.

Las obras comprenden el tramo entre el cruce de Bartolomé de las Casas con la calle Seara y la calle María Pilar Estévez Diéguez. Además de urbanizar la zona se reformará también la canalización de las aguas pluviales, ahora «prácticamente inexistente», algo que provoca numerosas inundaciones en la zona.

Entre los trabajos planeados están las demoliciones de firmes, la instalación de colectores de lluvias, además de la urbanización de la zona con nuevos pavimentos y la plantación de vegetación en la calle. Las actuaciones terminarán con la instalación de las luminarias. Las obras tendrán un plazo de ejecución de nueve meses.

Para poder llevar a cabo las actuaciones los vecinos de la zona cedieron parte de las fincas privadas afectadas al Ayuntamiento. Sin embargo, parte del proyecto se encuentra en la zona de policía del Río da Gándara, por lo que necesitarán la autorización previa de Augas de Galicia antes de iniciar las obras en la parroquia.