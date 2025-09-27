Ponencia sobre la obra de Francisco Miguel en Santa Cruz

El auditorio de las Torres de Santa Cruz acogerá el martes 30 de septiembre un coloquio sobre el pintor Francisco Miguel y Syra Alonso, de la mano de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El acto será a las 19.30 horas y tratará la obra del artista represaliado por el franquismo en 1936.

Los investigadores Jorge Calle y David Lozano serán los ponentes principales de la charla, A vangarda arrebatada que contará también con la participación de Regina de Miguel Gila, bisnieta del pintor. Carmen Rodeja, de la ARMH, presentará el acto, en el que intervendrá el alcalde de Oleiros.

Los restos del pintor fueron exhumados en Bértoa, Carballo, en una de las fosas franquistas excavadas. Sus restos se entregarán el lunes a la familia en una ceremonia oficial en el Palacio de María Pita.

«Recuperar la memoria y obra de Francisco Miguel es un acto de justicia que ya intentó su mujer con una exposición póstuma de su obra, acto que en su día le prohibieron hacer», recuerda el Concello.