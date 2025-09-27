Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El PP pide la inspección de fincas de Betanzos

El PP de Betanzos presentará en el próximo pleno una moción para instar al Gobierno local a poner en marcha una campaña de inspección e identificación de las fincas y solares que se encuentran en avanzado estado de abandono para incoar los correspondientes requerimientos para su limpieza.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents