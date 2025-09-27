Sada reactiva las gestiones para crear la agrupación de Protección Civil

El Concello de Sada reactivará los trámites para poner en marcha una agrupación de voluntarios de Protección Civil. Así lo anunció el alcalde, Benito Portela, al ser consultado por el PP en el pleno por el estado de las gestiones para crear esta asociación que, apuntó la concejala popular Esperanza Arias, se echó en falta en el operativo de búsqueda del vecino desaparecido el pasado viernes, que fue hallado unos días después sin vida en San Mamede.

El alcalde, Benito Portela, asumió en primera persona la responsabilidad por el retraso de las gestiones y se comprometió a reactivar la comisión gestora de Protección Civil a lo largo de este mes.

El regidor aprovechó para agradecer el trabajo de todos los efectivos que participaron en el amplio operativo de búsqueda, al que se sumaron policías de baja y cuerpos de otros municipios. Todos los grupos expresaron además su pesar por el fallecimiento de este vecino 73 años y trasladaron sus condolencias a familiares y allegados.

Ordenanza de 2023

El Concello inició en 2023 los trámites para dar luz verde a una ordenanza para reactivar la agrupación de voluntarios de Protección Civil. Transcurridos más de dos años, el cuerpo sigue sin crearse, lo que dio pie a varias quejas de la oposición.