The Rapants y Heredeiros da Crus, hoy en el Rock in Cambre

Cambre se prepara para vivir el XXXIII Rock in Cambre. Será este sábado a partir de las 20.30, cuando comenzarán las actuaciones de los grupos, que este año serán cinco, todos gallegos: The Rapants, Heredeiros da Crus, Low Gain, Ambiguo y The Muppets.

La organización del festival facilitará cascos para personas con sensibilidad auditiva, que se podrán solicitar en el acceso al recinto para disfrutar del concierto con total confort. Además, para los fans que quieran llevarse un recuerdo del festival, habrá una caseta de distribución de camisetas oficiales del festival, traslada el Ayuntamiento cambrés.