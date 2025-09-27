Vecinos de O Burgo piden llamar calle Pepe Ferreiro a Sanjurjo de Carricarte

La Asociación de Vecinos de O Burgo pedirá al Ayuntamiento que rebautice la calle Sanjurjo de Carricarte como Pepe Ferreiro, en honor al cura que llevó durante años la parroquia cullerdense, fallecido en los últimos años. El presidente de la entidad, Ramón Sixto, asegura que la iniciativa no se debe a motivos religiosos, sino que pretende reconocer al párroco por su ayuda a los vecinos y a causas del municipio, como la reclamación por la regeneración de la ría. El Concello se muestra favorable a dedicar «esta u otra calle de la parroquia» a «una persona con la sensibilidad de este cura» si hay «consenso suficiente».

«Nos ayudó mucho en las movilizaciones por la ría, en las homilías pedía que las gente fuera a las manifestaciones, fue preso por el franquismo porque escondió a comunistas, salvó vidas. Estaba muy metido con la gente», relata Sixto. «El carácter humano de ese hombre era especial. Ayudaba a gente desfavorecida y, como hizo tanto bien por la parroquia, queremos que se sustituya el nombre de la calle Sanjurjo de Carricarte, que era un alcalde franquista, por Pepe Ferreiro que, independientemente de su religión, trabajó mucho por los ciudadanos», explica.

Retraso en el pago de ayudas

Asociaciones vecinales de Culleredo denuncian que en los últimos años no reciben las ayudas del Concello que solían percibir. Río Trabe de Acea de Ama y O Noso Burgo aseguran que están «cancelando proyectos, afrontando deudas y suspendiendo actividades» por la falta de ayuda. Afirman que todavía no han percibido las subvenciones de 2024, publicadas en noviembre, y que en los años anteriores, desde 2019, no se convocaron. El Concello niega que se hayan paralizado, afirma que se han aumentado y que solo están pendientes de abonar las de 2024. Sí admite que «es preciso agilizar la tramitación».