La casa-museo de Eduardo Fernández Rivas abrió este sábado sus puertas con un acto en el que participaron representantes municipales, integrantes de colectivos culturales y familiares y allegados de este pintor y egiptólogo, fallecido en 2016. La inauguración de este museo en su casa natal de Fiunchedo hace realidad el sueño de Pepita, la madre del artista y de Farruco, el principal impulsor de este centro. El alcalde, Benito Portela, se congratuló durante el acto de que se materialice al fin el deseo de la progenitora y agradeció el trabajo de la familia, especialmente de Farruco, por conseguirlo. Integrantes de la asociación cultural Irmáns Suárez Picallo como Paco Pita, Xaime Rodríguez y Manuel Pérez Lorenzo tomaron la palabra para reivindicar la trayectoria de Rivas y la singularidad de su obra. El acto contó también con la presencia de la portavoz popular, Esperanza Arias.

Abre sus puertas la casa-museo del pintor sadense Eduardo Rivas