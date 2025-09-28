Abre sus puertas la casa-museo del pintor sadense Eduardo Rivas
La casa-museo de Eduardo Fernández Rivas abrió este sábado sus puertas con un acto en el que participaron representantes municipales, integrantes de colectivos culturales y familiares y allegados de este pintor y egiptólogo, fallecido en 2016. La inauguración de este museo en su casa natal de Fiunchedo hace realidad el sueño de Pepita, la madre del artista y de Farruco, el principal impulsor de este centro. El alcalde, Benito Portela, se congratuló durante el acto de que se materialice al fin el deseo de la progenitora y agradeció el trabajo de la familia, especialmente de Farruco, por conseguirlo. Integrantes de la asociación cultural Irmáns Suárez Picallo como Paco Pita, Xaime Rodríguez y Manuel Pérez Lorenzo tomaron la palabra para reivindicar la trayectoria de Rivas y la singularidad de su obra. El acto contó también con la presencia de la portavoz popular, Esperanza Arias.
- El alcalde Ángel García Seoane, tras su absolución: «Los vecinos de Oleiros son los únicos que me pueden echar a mi casa»
- Oza-Cesuras deberá indemnizar a una empleada por abusar de los contratos temporales
- Aena aislará gratis viviendas de Oleiros afectadas por el ruido del Aeropuerto de A Coruña
- El Concello de Arteixo paraliza unas obras por alterar terrenos protegidos
- El Superior anula la sanción al jefe de Obras de Culleredo por empujar a un asesor del alcalde
- La Justicia da carpetazo definitivo a la querella contra Benito Portela por El Chiringuito
- El reto vecinal tras la República Senderista de Corbeiroa
- Cae un punto de venta de drogas con cuatro detenidos en A Coruña, Culleredo y Arteixo