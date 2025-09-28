Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Baileterapia dos viernes al mes en Fonteculler

El Concello de Culleredo organiza sesiones de baileterapia en el centro social Virginia Blanco, en Fonteculler. Se celebrarán el primer y el tercer viernes de cada mes a partir del mes de octubre, en horario de 17.30 a 20.00, precisa el Ayuntamiento cullerdense. La actividad tiene carácter gratuito.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents