Baileterapia dos viernes al mes en Fonteculler
El Concello de Culleredo organiza sesiones de baileterapia en el centro social Virginia Blanco, en Fonteculler. Se celebrarán el primer y el tercer viernes de cada mes a partir del mes de octubre, en horario de 17.30 a 20.00, precisa el Ayuntamiento cullerdense. La actividad tiene carácter gratuito.
