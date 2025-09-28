Betanzos celebra sus Xogos Florais con un slam de poesía y concierto de Balteira

Betanzos celebró este sábado la cuarta edición de sus Xogos Florais, que organiza el Proxecto Pesquedellas con la colaboración del Concello.

Un slam de poesía abrió los actos al mediodía en la iglesia de Santiago. La celebración prosiguió una hora después con un concierto de música tradicional de la mano de As Tocadoras do Alpendre.

A la noche, se hizo entrega de los premios del slam de poesía y el grupo Balteira puso el broche con un concierto en el antiguo matadero.