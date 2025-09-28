Betanzos da licencia a Visecorsa para ampliar su complejo de Talai

El Concello de Betanzos ha concedido licencia a Visecorsa para ampliar sus instalaciones de fabricación y distribución de viruta de madera. El permiso ampara la puesta en marcha de una nueva línea de secado y el traslado de la sección de envasado y paletizado de esta planta emplazada en el núcleo de Talai, en suelo clasificado como urbano, de comercio, almacenaje, talleres e industrial en las normas subsidiarias de 1997.

El Ejecutivo dio luz verde a la licencia en junta de gobierno tras emitir los técnicos municipales los preceptivos informes favorables. El arquitecto concluye en su dictamen que las obras resultan conformes con la ordenación urbanística y la normativa técnica de aplicación y relaciona una serie de cautelas que la empresa deberá adoptar durante la ejecución de los trabajos.

Los técnicos concluyen que la licencia tiene por objeto la mejora tecnológica y la ampliación del complejo industrial existente y supondrá una modificación no sustancial de la actividad desarrollada por Visecorsa.

El presupuesto de las obras asciende a 225.864 euros. La empresa dispone de un plazo de seis meses para comenzar los trabajos, a contar desde la concesión del permiso. La actuación debe estar finalizada en tres años.

La actividad de este aserradero propició hace años las quejas de residentes en el entorno que llevaron al Concello a reclamar por escrito «las medidas pertinentes para evitar la emisión de ruidos y humos contaminantes que puedan ocasionar daños medioambientales y riesgos para la salud de los vecinos de la zona».

Vecinos de la zona y agrupaciones políticas como el BNG cuestionaron la instalación de Visecorsa en la antigua fábrica de Maderas Betanzos por las molestias que podía generar su actividad. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia rechazó el recurso presentado por los propietarios de una vivienda contra la licencia otorgada por el Concello de Betanzos a la fábrica y concluyeron que la actividad se ajustaba al uso autorizado para la parcela catastral en la que se ubicaba.