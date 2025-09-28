Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambre celebra su emblemática cita con el rock

Imagen del concierto de The Rapants. | L.O.

La música en vivo volvió a tomar la capital municipal de Cambre en el XXXIII Rock in Cambre. Los grupos The Rapants y Heredeiros da Crus ejercieron de cabezas de un cartel que completaron las bandas Low Gain, Ambiguo y The Muppets. Los conciertos, gratuitos, comenzaron a las 20.30 en un recinto con servicio de bar y venta de camisetas.

