Cambre celebra su emblemática cita con el rock
La música en vivo volvió a tomar la capital municipal de Cambre en el XXXIII Rock in Cambre. Los grupos The Rapants y Heredeiros da Crus ejercieron de cabezas de un cartel que completaron las bandas Low Gain, Ambiguo y The Muppets. Los conciertos, gratuitos, comenzaron a las 20.30 en un recinto con servicio de bar y venta de camisetas.
