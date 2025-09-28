Familias de Carral fijan una nueva protesta y la Xunta estudia reforzar especialistas

Familias de alumnos del colegio Vicente Otero Valcárcel de Carral protestarán de nuevo para exigir refuerzos en la atención de profesorado especialista a niños con necesidades especiales. La Asociación de Nais e Pais de Alumnos (ANPA) Ana Lastra ha convocado una nueva cacerolada para el próximo lunes, día 29 de septiembre, a las 9.00 para incidir en la reclamación mientras la Xunta estudia si amplía las horas de atención de Pedagoxía Terapéutica (PT) y Audición e Linguaxe (AL) y del cuidador en el centro.

El Gobierno gallego ha solicitado a la dirección del colegio que remita documentación para estudiar la solución, traslada la vicepresidenta de la ANPA, Bea Otero. Apunta que se trabaja en el refuerzo de PT y AL pero, por ahora, no en el de cuidador, que también reclaman las familias.

Otero precisa que la falta de cuidador ha llevado a que un niño que necesita ayuda todavía vaya a incorporarse a las clases la próxima semana y asegura que una maestra está asumiendo trabajos de cuidado a un alumno que no le corresponden, pero hace para cubrir la falta de cuidador.

La Xunta aseguró, a consulta a este diario tras las primeras protestas, que «la dotación de personal del centro está ajustada a las necesidades del alumnado». Precisó que «el especialista en Pedagoxía Terapéutica estará casi la práctica totalidad de su horario en el colegio Vicente Otero Valcárcel, dado que solo hace un apoyo puntual en el colegio de Tabeaio, también en Carral» y que, sobre el cuidador, que tenía plaza fija en el colegio, según la ANPA, solicitaría la intervención del Equipo de Orientación Específica para determinar las necesidades existentes y la respuesta adecuada».