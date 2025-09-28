Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga

La supervisora de enfermería del servicio del CHUAC celebra su jubilación con una comida para más de un centenar de comensales

Participantes en la despedida de Marité Rodríguez en Aranga

Marité Rodríguez Sánchez, supervisora de enfermería del servicio de endoscopia del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) celebró su jubilación por todo lo alto. Esta vecina de Aranga reunió a 120 personas para brindar por el punto final a 40 años de trabajo y el inicio de un nuevo ciclo.La comida, bajo carpa en Ponte Aranga, a orilla del Mandeo, estuvo amenizada por un gaiteiro. Tras el banquete, la música prolongó la fiesta hasta bien entrada la tarde.

