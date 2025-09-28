Fiesta de jubilación a orillas del Mandeo en Aranga

Marité Rodríguez Sánchez, supervisora de enfermería del servicio de endoscopia del Complexo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) celebró su jubilación por todo lo alto. Esta vecina de Aranga reunió a 120 personas para brindar por el punto final a 40 años de trabajo y el inicio de un nuevo ciclo.La comida, bajo carpa en Ponte Aranga, a orilla del Mandeo, estuvo amenizada por un gaiteiro. Tras el banquete, la música prolongó la fiesta hasta bien entrada la tarde.