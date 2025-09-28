Jornada motera solidaria este domingo en el embalse de Beche

El deporte y la solidaridad se darán la mano en Motores por la vida. La pasión que sana, una iniciativa organizada por Bikers Solitarios en la que se reunirán fondos en favor de la Asociación de Cáncer Infantil y Juvenil de Galicia (Asanog) y que incluirá un encuentro de modos de carretera y off-road y coches clásicos y, rutas organizadas, exhibiciones, sorteos y sesión DJ. Será este domingo de 10.00 a 19.00 en el embalse de Beche.

La cita se plantea como un encuentro «para los amantes del motor, pero también una oportunidad de pasar una jornada en familia y apoyar a una entidad como Asanog, que cumple una labor esencial», destacó el alcalde de Abegondo, José Antonio Santiso, en la presentación, el lunes. Motores por la vida contará con la participación del piloto de motociclismo gallego Martín Portela, campeón de España en 110 cc y el único gallego que ha conseguido el doble título en dos pruebas distintas, traslada el Concello. Participarán también en la cita varios motoclubs de la zona. La inscripción, en la web Motor España, incluye la comida.