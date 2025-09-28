José Manuel Cancela: «Mi sueño es tocar mi música ante el público gallego»

Gallego nacido en Hannover, hijo de emigrantes de la provincia de A Coruña ­ en Alemania – su padre de Oseira, en Arteixo, y su madre de Lareda –, José Manuel Cancela suma cinco premios Emmy por sus composiciones musicales para cine y TV. Su talento por la música se desencadenó a los siete años, cuando vio a un grupo de gaiteiros durante unas vacaciones en Galicia y fue como «meter un dedo en un enchufe», se prendió una llama en su corazón que nunca se apagó.

A los pocos meses de esa experiencia ya pisaba por primera vez un escenario tocando la gaita en su ciudad natal y poco después iniciaba su carrera formativa como pianista, que completó después en Boston especializándose como músico de gira. Debutó en esta última faceta con Celia Cruz, en un concierto en Bogotá ante cien mil personas, cuando solo tenía 23 años.

Después de tres años con la cantante cubana y otros artistas de la Fania All Stars, cambió de registro y de escenarios acompañando como instrumentista a artistas como Jennifer López, Marc Anthony, U2 y los Back Street Boys. El atentado contra las Torres Gemelas el 11 de septiembre de 2001 supuso un giro en su carrera: perdió el vuelo que tenía de Boston a Los Angeles, en uno de los aviones que impactaron con el World Trade Center, y se decantó por probar sus habilidades de compositor en un trabajo que no le exigiera estar 300 días al año viajando.

A los siete años, Cancela se subió a un escenario en su Alemania natal para tocar la gaita con el grupo Os da Ría, instrumento que desató su pasión por la música. / FDV

Así fue como inició su carrera de compositor para el sector audiovisual en Los Angeles, profesión que le ha reportado el máximo reconocimiento en Hollywood y a nivel internacional. Aún así, sigue manteniendo sus vínculos con Galicia, donde tiene una casa en A Coruña y donde se estrenará hoy la pieza que ha compuesto para el Ourense Film Festival, una composición que le permite, según sus propias palabras, «devolver a mi familia y a mi tierra el legado que han puesto en mí».

– Usted es hijo de gallegos y nació en Alemania. ¿Cómo y cuando nació su vocación por la música?

– Soy gallego nacido en Alemania. Mi vocación por la música surgió a los siete años, había venido de vacaciones a Coruña, y en el pueblo de Oseiro (en Arteixo), de donde es mi padre. Vi un grupo de gaitas y aquello fue como meter el dedo dentro de un enchufe, una experiencia muy intensa que me despertó las ganas de ser músico. Me hizo tanta ilusión que me puse muy pesado con mis padres, quienes me llevaron a la calle Real y me compraron una gaita de recuerdo. Al volver a Hannover, donde nací y vivíamos, fui con ese instrumento de decoración a donde ensayaba el grupo Os da Ría, que conocí por compañeros de clase, con la intención de ser gaiteiro. Fueron muy generosos en no reírse de mí porque aquello que llevaba era un juguete, no un instrumento de verdad. Me dijeron que podía empezar a tocar con la flauta y a las siete semanas ya tuve mi primera actuación como gaiteiro, con mi traje y una gaita.

– Lógicamente, sus padres le hablarían mucho de Galicia en Alemania. ¿Cuando conoció Galicia, qué impresión le causó?

– Empecé a ir a Galicia siendo recién nacido, tenía una impresión de que era muy bonita, muy verde, muy diferente a lo que yo veía en Alemania, porque Hannover era una ciudad más bien de cemento y ladrillo.

– ¿Por qué le atrajo tanto un instrumento como la gaita?

– No sé, el instrumento me llegó realmente al alma, explotó una llama en mi corazón que casi 50 años más tarde no he podido apagar.

José Manuel Cancela tocando la gaita. / FDV

– Después de la gaita vinieron otros instrumentos. ¿Cómo fue esa evolución?

– Después de esa primera actuación, los dos profesores de gaita que me habían enseñado, Jaime Pardo y Ovidio Quintela, les dijeron a mis padres que yo tenía un oído muy bueno para la música porque captaba las cosas muy rápido, así que mis padres me propusieron estudiar piano, les dije que sí y así empecé mi carrera como pianista, había cumplido los ocho años cuando empecé con el piano. Lo mío era una obsesión absoluta, de hecho mis padres estaban muy preocupados porque yo no quería pegarle patadas a una pelota, no quería ir al cine ni a bailar, solo estar en mi cuarto encerrado tocando el piano. Mis estudios regulares empezaron a resentirse bastante a causa de que yo ponía mucho interés en la música y muy poco en materias como las matemáticas u otras asignaturas. Hasta que me explicaron que si yo no conseguía sacar adelante mis estudios no podría estudiar música profesionalmente, así que hubo que hacer un poco de esfuerzo.

– ¿La música en su casa era vista como una salida «normal» para su futuro profesional o les costó a sus padres asumirlo?

– Yo fui el primero en mi familia que quiso optar por esta profesión, pero he de decir que mis padres siempre me apoyaron en todo lo que pudieron para que yo saliera adelante. Tenían el entendimiento de que para que yo pudiera triunfar en esta carrera no valía ser bueno, sino que tenía que ser muy bueno, así que me dieron espacio para dedicarme a la música y al instrumento lo máximo posible.

– Cuando finaliza su formación musical en Alemania, donde además realizaba giras con un grupo de flamenco pop, decide ir a especializarse a Estados Unidos, ¿por qué?

– Mi profesor de piano les dijo a mis padres que no podía enseñare nada más y les propuso que me enviaran al Berklee College of Music, en Boston. Rellenamos la aplicación, mandamos una cinta mía tocando al piano un poco de jazz y un poco de clásica, y me aceptaron. Así que en 1994 me mudé a Estados Unidos para estudiar la especialidad de músico de gira.

– De repente sucede algo y resulta que usted llega al grupo de Celia Cruz.

–Fue algo auténticamente increíble. Y es gracioso porque hay una conexión curiosa: cuando yo todavía era un bebé y me metían en el tacatá, mi sitio favorito de la casa era estar delante del tocadiscos y escuchar la música, y el disco que más me gustaba, según me contaron mis padres, era uno de Celia Cruz, quien curiosamente, 23 años después llegó a ser mi empleadora. Yo acababa de terminar los estudios en Boston y un compañero me dijo si le podía hacer el favor de ir a una prueba en Nueva York donde necesitaban un pianista, le pregunté qué clase de música era y me dijo que tropical. Buf, yo no era un experto, tenía un entendimiento básico, en Alemania me habían inculcado que podía leer cualquier partitura y tocarla al momento, así que fui a Nueva York, hice la prueba y al acabar me dijo el director musical: «Ven a mi oficina que hay alguien que te quiere hablar». Fui y me encuentro con un hombre cubano de 2 metros y pico, fuerte, oscuro, que me dice si sabía quién era él. Le dije que no y me respondió: «Soy Pedro Knight», y a mí como si me dijera cualquier otro nombre. Me dijo que era el marido de Celia Cruz y que el lunes a las 8 de la mañana quedábamos en el aeropuerto JFK para salir a Colombia a hacer mi primera actuación. Y así empecé, conocí a Celia la misma noche del concierto, en el escenario, ante cien mil personas en Bogotá.

José Manuel Cancela, esta semana en A Coruña. / Iago López

– ¿Cuánto tiempo estuvo con ella y por qué abandonó ese trabajo?

– Estuve tres años con ella y varias personas que la rodeaban con la Fania All Star. En 1999 me dijo ella: «Gallego, ven acá, yo tengo sueños más grandes para ti». Me abrió la puerta a la gente que la llevaba a ella y así fue como me mudé a Los Angeles a empezar a trabajar para mucha otra gente.

– Y después hizo de músico de Jennifer López o Marc Anthony. Estaba usted en la élite de la salsa, y de repente cambia de registro y lo encontramos con U2, Janet Jackson y los Back Street Boys. ¿Cómo es posible su capacidad de adaptación a estilos tan diferentes?

– Fue por la preparación que recibí en el Berklee College of Music, allí me dieron todo el conocimiento y la sabiduría para tocar música moderna, tropical, jazz, clásica o lo que fuera.

– ¿De todos esos músicos de quién guarda mejor recuerdo?

–De Celia Cruz, fue para mí una madre, me enseñó lo que era ser profesional y lo que era ser persona; que aunque sepas que eres muy bueno, no permitas que te mareen los aplausos. Fue la maestra más grande que tuve en mi carrera.

– Sucede el atentado del 11-S en 2001 y uno de sus efectos fue que diera un giro a su carrera a los 28 años de edad y se volcase en la composición, ¿qué ocurrió?

– Tenía un billete de vuelo para salir el 11-S desde Boston a Los Angeles y por una razón que hasta hoy en día no entiendo me quedé dormido y no cogí el avión. Cuando desperté y encendí la televisión no entendía qué estaba pasando, vi imágenes de aviones y de las Torres Gemelas, y luego el mensaje de que la administración había determinado que no podía despegar ningún vuelo de Estados Unidos. Pasé un miedo tremendo, aunque más miedo pasaron los míos porque pensaban que estaba en ese avión (el que tenía que coger fue el que se estrelló contra la torre sur, el segundo que impactó contra el World Trade Center ese día, cuyas imágenes se vieron en directo). Me llevó cuatro horas y pico poder contactar con mi casa para decir que estaba vivo porque las líneas estaban bloqueadas debido a la cantidad de llamadas de emergencia. Pero aquello fue un antes y un después, me di cuenta que tenia que cambiar el rumbo. Mi compañero de piso de cuando estudiaba en Boston estaba trabajando en la serie que luego llegó a ser ‘Anatomía de Grey’ y me dijo que si le echaba una mano para algo que estaba componiendo para una publicidad. Fui, observé lo que él hacía a diario y me fascinó tanto su manera de trabajar como la tranquilidad de poder trabajar en casa.

– Sin embargo continúa viajando mucho, cuando contactamos con su representante para hacerle esta entrevista nos dijo que estaba en Tokio por trabajo.

– Sí, pero no tan a menudo, es que antes yo viajaba trescientos días al año. Ahora es bastante común que tenga que salir al extranjero a grabar ciertos temas, depende de lo que quiera el cliente.

– Lo curioso es que en la composición también abarca varios estilos. Se ve que lo suyo es no repetirse ¿no?

– Necesito tener que hacer cosas nuevas todos los días y lo bueno es que la composición para cine y TV te ofrece eso: un día me puedo encontrar escribiendo una muiñeira y al día siguiente a lo mejor tengo que componer un réquiem, una ópera o lo que sea.

– Algunas producciones en las que ha trabajo poniendo su música han sido las series ‘Hannah Montana’, de Miley Cyrus o ‘Entourage: El séquito’, las películas “Focus: Maestros de la estafa”, protagonizada por Will Smith y Margot Robbie, o ‘Creed’: La leyenda de Rocky’, el documental ‘Hala Madrid’ y la serie documental “El último narco’. ¿De cuál se siente más satisfecho?

– Yo diría que la de ‘El último narco’ ha sido la obra de la que me he sentido más orgulloso, pues era hacerle el homenaje al gran agente de la DEA muerto en 1965 Enrique Camarena; ahí pude extenderme como compositor, porque el director de la serie me dijo que confiaba tanto en mi talento que yo podría hacer lo que sintiera que debería ser la música para esa producción, así pude expresarme libremente y fue una experiencia muy bonita.

– ¿Cómo se gestiona ganar cinco premios Emmy? ¿Soñaba con ello?

– Nunca tuve la esperanza de poder llegar a esto, fue casualidad.

– ¿Cómo es el proceso creativo de componer música para una producción audiovisual?

– Recibo el capítulo, en el caso de las series, y suele tener una pista de música para darme una idea de lo que el cliente o los productores tienen en mente para la banda sonora. Entonces yo de ahí puedo deducir varias cosas, como la velocidad de la pieza, su intensidad, si tiene que ser alegre o triste, si tiene que tener elementos de horror... A partir de ahí, creo mi propia pieza de música para acompañar la imagen, y la trabajo hasta que la composición y la imagen sean una, y ayude a que te envuelvas y te pierdas en la historia.

– ¿Cuando ve imágenes ya le vienen automáticamente sonidos a su mente?

– Sí, con la experiencia que llevo acumulada, en muchos casos veo la imagen y a la segunda vez de verla ya tengo la idea de la música que necesita para que transmita la emoción que se busca.

– Ha compuesto una pieza para el Ourense Film Festival, que precisamente se estrena hoy en el certamen, donde además le galardonan con un premio. Intuyo que, pese a todo lo que ha hecho, este ha sido uno de los eventos más emocionantes de su vida. ¿Es así?

– Un poquito. Para mí es un regreso a mis raíces y devolver el legado que mi familia y mi tierra han puesto en mí.

– ¿Tiene previsto tener residencia fija en Galicia?

– Sí, mi pareja es gallega, tenemos una casa en A Coruña y creo que tal vez llegue un momento en que vivamos entre Los Angeles y Galicia.

– ¿Algo sobre lo que no le haya preguntado que le gustaría añadir?

– Me gustaría decir que si tienes un sueño, lucha por él. Es la lección más grande que he aprendido en la vida. Se trata de tener la valentía de seguir tu corazón y luchar por tu sueño, no importa lo grande que sea.

– ¿Se han cumplido todos sus sueños a nivel profesional o tiene alguno pendiente?

– Tengo la ilusión de tocar mi música delante del público gallego. Ese es mi sueño.