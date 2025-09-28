Lavado de cara a las fuentes del Camino a su paso por Betanzos

El Concello de Betanzos, a través da Asociación do Camiño Inglés, realiza trabajos de mejora de las fuentes públicas que forman parte do tramo el Camino a su paso por Betanzos. Se trata de fuentes que el Concello como y la asociación consideraban necesario reparar por su valor histórico y patrimonial y por su uso.

Entre las fuentes incluidas en el proyecto están las de San Paio, Señora Jesusa, Cristo dos Remedios, Nosa Señora, Ponte Vella y la Diana Cazadora. De todas ellas, el Concello de Betanzos destaca la de Diana Cazadora, que será sometida estos días a una mejora integral con el sellado tanto interior como exterior del vaso granítico, su encintado y rejuntado; la mejora de la red de pluviales, el pintado de la escultura y demás piezas en el misma color verde Betanzos.

Los trabajos tienen un coste de 30.000 euros y forman parte del programa de limpieza y acondicionamiento de espacios públicos que lleva a cabo el Concello brigantino. Las obras de mejora de la fuente Diana Cazadora comenzarán próximamente.