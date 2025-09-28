Unha ‘influencer’ «rural» que leva Galicia e as motos por bandeira
Yésica Pallas, unha profesora de Turismo natural de Cerceda máis coñecida como ‘Culito Inquieto’, pon en valor o turismo local a través das súas redes
candela f. roldán
Yésica Pallas, máis coñecida nas redes sociais como Culito Inquieto, fíxose un oco no mundo influencer a raíz da pandemia, cando os seus vídeos comezaron a viralizarse en Instagram. Viaxes, gastronomía e motos son o principal contido de Yésica, unha veciña de Cerceda de 32 anos, que di que isto é «soamente unha afección» que compaxina co seu traballo como profesora de Hostalaría e Turismo.
En pouco tempo comezou a gañar seguidores, e a día de hoxe xa realiza bastantes colaboracións con marcas. «Penso que o que lle chega á xente de min é que fago un contido moi próximo, todo de Galicia, e en especial da Costa da Morte, poderiamos dicir que son unha influencer rural», asegura a cercedense, que cre que a xente non valora o suficiente «todo o que temos aquí».
Culito Inquieto opta por deixar de lado os lugares «máis masificados» e aposta por ensinar algúns dos recunchos máis especiais de Galicia, sobre todo da provincia da Coruña. «Sempre recibo algunha crítica por iso, pero eu só mostro os plans que fago, non é algo planificado», sostén a veciña de Cerceda, que di que as redes son unha extensión do seu traballo como turistóloga e que nunca imaxinou ter tanto alcance.
A día de hoxe conta con 136.000 seguidores e post viralizados con preto de 90.000 likes e reaccións. «O que tivo máis éxito foi o da ruta 66 en moto co meu mozo», afirma Yésica, que cruzou a N-2 ata Portugal atravesando once distritos provinciais e 35 municipios facendo 740 quilómetros. Nel conta dende o presuposto dos hoteis nos que pararon, ata os restaurantes, os parkings e o gasto da gasolina. Moteira dende os 14 anos, Yésica comparte a súa gran paixón polas motos a través do seu perfil, que conta «con bastantes afecionados ao mundo do motor», xa que en moitos casos aporta información práctica sobre viaxes e mesmo trucos técnicos. «Só publico cando me apetece, non me sentiría cómoda posteando por obrigación», di a cercedende, que di que os seus alumnos adoitan estar pendentes das súas publicacións.
A primeira vez que contactaron con ela para promocionar unha marca tratábase dun aloxamento. «Non o esperaba, e sentín certa presión por facelo ben, pero creo que o que prima no meu caso é a naturalidade e o feito de que algo que me gusta e non o fago co obxectivo de viralizarme nin de gañar de cartos», afirma.
Dende miradores e bodegas apartadas, ata igrexas e mesmo eventos gastronómicos locais como a Festa da Pataca de Coristanco. «Todo cabe», asegura Yésica, que di que sería «un delito» non ensinar a comida típica de Galicia nas súas redes. «Somos uns privilexiados en moitos aspectos, por iso me gusta tanto presumir de terra», sostén.
