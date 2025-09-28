Vivienda prohíbe anunciarse a 12 pisos turísticos de Oleiros

El Estado continúa poniendo límites a las viviendas turísticas. En Oleiros, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha denegado a 12 pisos turísticos el número de registro de alquiler, necesario para que los propietarios puedan anunciarse en plataformas online como Booking o AirBnb.

A día 14 de septiembre, el Ministerio había recibido 14 solicitudes para conseguir el código que permite a los dueños de viviendas de uso turístico (VUT) promocionarse en las grandes plataformas. Sin él, estas están obligadas a retirar los anuncios. Para su expedición, que realiza el Registro de la Propiedad, el Colegio de Registradores realiza un cribado para comprobar si alguno de estos cuenta con los permisos municipales y autonómicos pertinentes. Dos de estas solicitudes todavía se encuentran en estado de evaluación, mientras que 14 de ellas ya han sido denegadas, según explica el Ministerio de Vivienda. Los alojamientos turísticos que todavía están siendo evaluados pueden seguir operando.

Sin embargo, esta acción apenas afecta a un 13% de todas las VUT de Oleiros. Según el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) de la Xunta, a principios de septiembre, había 89 inmuebles de este tipo en la localidad coruñesa.

Seis expedientes abiertos

A las acciones del Estado contra los alojamientos turísticos se suman también las del propio gobierno municipal. El plan general de la localidad prohíbe este tipo de alquileres desde 2021, obligando a que los turistas se queden en hoteles. El Ejecutivo de Oleiros abrió a finales de agosto expediente sancionador a seis pisos turísticos que estaba operando en el municipio. Dos de ellos están localizados en la parroquia de Mera, uno en Santa Cruz y el resto en un complejo residencial de Bastiagueiro.

Uno de ellos, había detallado el alcalde Ángel García Seoane está situado junto a la capilla de Santa Ana. «Se trata de un hospedaje encubierto en un lugar que el plan general define como uso residencial unifamiliar», había señalado entonces el Concello.

El regidor también lamentó entonces «que otras instituciones permitan este uso irregular de edificios residenciales, creando una competencia ilícita contra el sector de la hospedería y con posibles afecciones incluso a la hacienda pública».